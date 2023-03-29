Ремонт за свой счет: в общежитии на Станционной, где в прошлом году сорвало крышу, начали протекать потолки

Вода с потолка побежала с переходом тепла. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В общежитии на Станционной в Новосибирске, с которого прошлой осенью ветер сорвал и унес крышу, начали протекать потолки. О новой беде жильцы рассказали в паблике ВКонтакте «АСТ-54». Без крыши здание осталось 23 октября. В тот день в городе был штормовой ветер до 28 м/с.

— Пока крышу делали, дождь и снег ложились на чердачное перекрытие. Сейчас всё тает. Людям поменяли пол, а сейчас всё опять промокло. Пока вода течёт в одной комнате на третьем этаже и протекает на второй, — рассказала подписчица.

Менять размокший пол жильцам придется за свои деньги. Фото: скриншот "АСТ-54"

По ее словам, второй раз пол жильцам никто не собирается менять бесплатно. Также из своего кармана людям придется заплатить за ремонт стен и коридора.

Напомним, что ремонтировать кровлю общежития начали уже через пару дней после ЧП, когда разгребли и убрали кровлю и другие конструкции. Закончили ремонт в декабре.

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