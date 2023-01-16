«Дом в движении, мы боимся в нем жить»: в Новосибирске затопило общежитие, крышу которого снес ураган

В Новосибирске рушится общежитие, с которого в октябре снесло крышу. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО / предоставлено Светланой Осиповой.

В Новосибирске жильцы общежития на улице Станционной, 8 боятся ночевать в своих комнатах. Дом стал известен 23 октября, когда ураган сорвал крышу с трехэтажки.

Общежитие находится на проезде Энергетиков. Местная жительница Светлана Осипова рассказала КП-Новосибирск, что с 2019 года из-за стройки четвертого моста дом постоянно трясется.

– Дом в движении из-за вибраций от строительства моста, мы боимся в нем жить. Развязка и выезд с проезда Энергетиков на улицу Станционную проходит практически вплотную к общежитию. Старшая по дому начала обращаться во все инстанции, как только мы заметили трещины. Потом случился ураган. Мы пишем обращения про трещины внутри и снаружи дома, а в ответах нам пишут про ремонт крыши. До ЧП были отписки, – сообщила КП-Новосибирск Светлана.

Глубокие трещины возникают от постоянной тряски. Фото: предоставлены Светланой Осиповой.

Крышу обещали сделать еще в декабре. Но затем перенесли сроки – к 24 января 2023 года. Ремонт должен был уже подходить к финалу, как случилось новое ЧП.

На чердаке, который почти полностью укутан снегом, выпавшим сквозь недоделанную крышу, 15 января прорвало трубу. Затопило квартиры.

Поломку залатал приехавший на вызов слесарь – затянул контргайку. Но местные жители опасаются, что может получиться, как в пятиэтажке на улице Римского-Корсакова, где дом попросту треснул пополам из-за морозов, схвативших испарения от потопа.

Рассыпающийся дом еще не признали аварийным. Фото: предоставлены Светланой Осиповой.

Жильцы общежития пытаются добиться расселения. Хотя шесть семей, квартиры которых залило водой во время срыва кровли и отопления, отказались переселяться на время ремонта в маневренный фонд. Жильцы хотели контролировать, как делают крышу и ремонт в их квартирах.

– В маневренный фонд переселяют из ветхого жилья. Наш дом аварийный, но это еще не доказано. Прокуратура вынесла мэрии предписание провести экспертизу, оно на рассмотрении, – рассказала КП-Новосибирск Светлана. – Мы настаиваем на полном расселении дома. Уже куда только не обращались, пока всё не в нашу пользу. До 20 января вот ждем еще ответ из Следственного комитета.

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