«В трещину можно просунуть руку»: в Новосибирске раскололся пятиэтажный дом

В Новосибирске треснул жилой дом. Фото: Никита МАНЬКО

Во вторник, 10 января, в Ленинском районе Новосибирска раскололся пятиэтажный жилой дом на улице Римского-Корсакова, 10. Трещине в пятом подъезде уже пара лет, но из-за затопленного подвала и морозов она разошлась так сильно, что внутрь помещается рука. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск, побывавший на месте ЧП.

Местные жители рассказывают, что щель начала пугающе расширяться еще три дня назад, с Рождества. Стены в квартирах отодвигаются, обои рвутся, а штукатурка сыплется на головы.

В квартирах отошла стена подъезда. Фото: Никита МАНЬКО

– В новогодние праздники заливало подвал – никто не знал, все отдыхали. Потом вскрыли, там весь подвал был в воде. За три дня вот это произошло, – рассказали жильцы.

На место выезжали специалисты МЧС России, сфотографировали повреждения. Сотрудники управляющей компании предупредили жителей 15-ти квартир подъезда, что их, скорее всего, придется расселять.

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