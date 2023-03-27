Детский омбудсмен Надежда Болтенко взяла на контроль ситуацию с погибшим в новосибирском детдоме подростком

Проверка покажет, своевременно ли оказали помощь пострадавшему подростку. Фото: предоставлено отцом ребенка

Ситуацию с 15-летним подростком, который погиб в детдоме Новосибирска, взяла на контроль детский омбудсмен Надежда Болтенко. Об этом стало известно в понедельник, 27 марта.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будут сделаны выводы о причинах произошедшего и своевременности оказания медицинской помощи пострадавшему.

Напомним, двое подростков попытались сбежать из детского дома на левом берегу. Ночью ребята выпрыгнули из окна третьего этажа. Однако все пошло не по плану – один из воспитанников детдома повредил ногу, а второй упал навзничь и потерял сознание.

Находившегося без сознания мальчика затащили обратно в интернат, но скорую вовремя не вызвали. В итоге подросток скончался. Позже отец ребенка рассказал, что ему озвучили совершенно иную версию произошедшего.

Ранее КП-Новосибирск писала, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался гибелью 15-летнего подростка в Новосибирске.

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