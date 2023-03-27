Бастрыкин взял на контроль расследование дела о гибели подростка при попытке побега из детдома в Новосибирске

По предварительной версии, мальчику 7 часов не вызывали скорую. Фото: предоставлено отцом ребенка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался гибелью 15-летнего подростка в Новосибирске после публикации КП-Новосибирск. Трагедия произошла, когда мальчик попытался сбежать из детского дома. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

– Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, – сообщает Следственный комитет РФ.

Напомним, из детского дома мальчик попытался сбежать вместе с другом. Ребята все спланировали и ночью выпрыгнули из окна 3-го этажа. Один из них повредил ногу. А второй, упав навзничь, потерял сознание. Известно, что отключившегося мальчика воспитатель и двое детей затащили назад в интернат. Вот только скорую ему не вызвали. Побоялись. Через 7 часов ребенок умер. Его отцу сообщили о трагедии в мессенджере. Написали неправду. Сообщили, что сын упал со спортивного снаряда, когда баловался.

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