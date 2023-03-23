Мать годовалого мальчика, умершего в новосибирской больнице, отказалась от претензий к медикам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мать годовалого мальчика, умершего в новосибирской больнице, отказалась от претензий к медикам. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

Как пояснили КП-Новосибирск знакомые женщины, она обратилась после случившегося в Следственный комитет, и сейчас в ситуации будут разбираться следователи.

Напомним, сначала ребенок попал в Купинскую районную больницу. Там ему становилось все хуже, лечение не приносило никаких результатов. В итоге мальчика перевели в областную больницу в Новосибирск. Со слов мамы, пока ребенка лечили от ОРВИ, он умирал из-за стеноза аортального клапана (это когда сужается отверстие аорты и затрудняется отток крови). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки следователей по данному факту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сыночек побелел и стал задыхаться»: в Новосибирске умер годовалый мальчик, которого лечили от ОРВИ

В Новосибирске умер годовалый мальчик, которого лечили от ОРВИ (подробнее).

Новосибирский СК организовал проверку после смерти годовалого мальчика, которого лечили от ОРВИ

Мама малыша считает, что трагедия произошла из-за врачебной ошибки (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер