Новосибирский СК организовал проверку после смерти годовалого мальчика, которого лечили от ОРВИ

СК проверит историю с годовалым мальчиком, который умер в реанимации новосибирской больницы.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Следственный комитет проверит историю с годовалым мальчиком, который умер в реанимации новосибирской больницы. По словам мамы малыша, ребенка лечили от ОРВИ, хотя у него была абсолютно другая проблема – стеноз аортального клапана.
− В настоящее время следователями для установления причинно-следственной связи назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изложенные в материале СМИ, − сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Напомним, ребенку был год и восемь месяцев. В один из дней мальчику стало нездоровиться – он побелел и начал задыхаться. Мама сразу же вызвала скорую, и их госпитализировали в Купинскую районную больницу.
Малыша положили в обычную палату и стали лечить от ОРВИ. Но состояние его стремительно ухудшалось. В итоге мальчика перевели в областную больницу в Новосибирск. Там он и скончался.
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