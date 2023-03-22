«Сыночек побелел и стал задыхаться»: в Новосибирске умер годовалый мальчик, которого лечили от ОРВИ

Ребенок умер за считанные часы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Купинского района Ирина* считает, что в смерти ее годовалого сына могут быть виноваты врачи. Со слов мамы, пока ребенка лечили от ОРВИ, он умирал из-за стеноза аортального клапана (это когда сужается отверстие аорты и затрудняется отток крови). Подробности - в материале КП-Новосибирск.

ДАЛИ АНТИБИОТИКИ, ПОСТАВИЛИ СВЕЧИ

- Климу* был год и восемь месяцев. Обычно он с удовольствием играл, но тут сыну стало нездоровиться: его начало тошнить – он даже воды попить не мог. А потом стал белеть, начались проблемы с дыханием – будто задыхался. Я сразу вызвала скорую, нас увезли в районную больницу, - рассказала КП-Новосибирск Ирина. – Это было около 11 часов вечера.

Ребенка положили в обычную палату и, по словам мамы, начали лечить от ОРВИ.

- С чего они взяли, что у ребенка ОРВИ, я до сих пор не понимаю. У сына не было ни температуры, ни насморка, ни кашля – никаких симптомов. Но ему дали антибиотик, поставили свечи от температуры, - продолжает Ирина. – Почему они даже не предположили, что у ребенка проблемы с сердцем, не обследовали, я не знаю. Хотя на смене как раз была педиатр, которая наблюдала Клима, пока ему не исполнился месяц. И она знала, что ему после рождения диагностировали порок сердца.

Следующие несколько часов ребенку становилось только хуже:

- Сын продолжал задыхаться, нас отправили в областную больницу в Новосибирск. Но с прежним диагнозом: ОРВИ.

УМЕР В РЕАНИМАЦИИ

В новосибирской клинике ребенка сначала положили в обычную палату.

- Там сын стал очень сильно задыхаться, его экстренно забрали в реанимацию. Примерно через два часа мне сообщили, что он умер, - говорит Ирина.

Диагноз, который поставил уже после смерти мальчика патологоанатом, - стеноз аортального клапана.

- Если бы педиатр в районной больнице не поставила диагноз ОРВИ и хотя бы заподозрила проблемы с сердцем у Клима, отправила на обследования, мой сын был бы жив, - считает Ирина.

В самой клинике ситуацию не комментируют. А мама мальчика планирует писать заявление в Следственный комитет.

* Имена героев публикации изменены.

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