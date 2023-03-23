Глава СК Бастрыкин потребовал доложить о смерти годовалого мальчика в новосибирской больнице

Глава СК поручил доложить ему о ходе проверки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался историей с годовалым мальчиком, умершим в больнице Новосибирска. Глава СК поручил доложить ему о ходе проверки.

Ранее новосибирский Следком организовал проверку после смерти ребенка, которого врачи лечили от ОРВИ. При этом малыш умирал от стеноза аортального клапана (это когда сужается отверстие аорты и затрудняется отток крови – прим. ред.). Мама мальчика считает, что трагедия произошла из-за врачебной ошибки.

− В настоящее время следователями назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. доложить о ходе проверочных мероприятий, − говорится на сайте Следственного комитета России.

Напомним, сначала ребенок находился в Купинской районной больнице. Там ему становилось все хуже, лечение не приносило никаких результатов. В итоге мальчика перевели в областную больницу в Новосибирск, где он и скончался.

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