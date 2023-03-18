В Новосибирске закрыли канализационный люк, куда упал 9-летний мальчик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске закрыли канализационный люк, куда упал 9-летний мальчик. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и прокуратура.

— В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены лица. Сейчас люк закрыт и не представляет опасности для горожан. Следствию предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в областном Следственном комитете.

Напомним, произошло ЧП 15 марта. Школьник возвращался вместе с другом с дополнительных занятий, когда не заметил заметенный снегом открытый люк и провалился в него. Пока его друг бегал позвать на помощь взрослых, он смог сам выбраться из люка и пойти домой.

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