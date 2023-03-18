В Новосибирске прокуратура начала проверку после падения 9-летнего мальчика в открытый колодец. Фото: предоставлено мамой пострадавшего ребенка

В Новосибирске прокуратура начала проверку после падения 9-летнего мальчика в открытый колодец. Напомним, ЧП произошло 15 марта: мальчик не заметил люк без крышки из-за сугробов. Пока его друг побежал звать взрослых на помощь, он сумел сам выбраться и вернуться домой. К счастью, никаких серьезных травм ребенок не получил и отделался царапинами.

— Прокуратура Кировского района проверит соблюдение требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действия лиц, ответственных за обеспечение безопасности, — пояснили в ведомстве.

В произошедшем также разбирается полиция.

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