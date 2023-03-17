«Сын чудом остался жив»: в Новосибирске ребёнок упал в открытый колодец

Мальчик не заметил колодец из-за снега. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске школьник провалился в открытый колодец. Он не заметил его из-за сугробов. Инцидент случился 15 марта в Кировском районе недалеко от улицы Шмонина.

— Просто не было люка на колодце! А зачем он там, правда? Чудом остался жив, — написала мама мальчика в паблике ВКонтакте «АСТ-54». — Так как он был с другом, тот побежал за помощью. Отец друга нырял в колодец. Даже до дна не достал.

По словам женщины, она обратилась по данному вопросу в администрацию Кировского района, одна там ей сообщили, что все люки они проверить не могут и выезжают только по заявкам.

— То есть должно случиться непоправимое, чтоб заставить кого-то делать свою работу? — пишет женщина.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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