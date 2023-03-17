«Сын пришёл домой весь мокрый»: мама 9-летнего мальчика, упавшего в открытый колодец в Новосибирске, рассказала подробности случившегося

Мама 9-летнего мальчика, упавшего в открытый колодец, рассказала подробности случившегося. Фото: АСТ-54

Мама 9-летнего мальчика, упавшего в открытый колодец в Новосибирске, рассказала подробности случившегося. ЧП произошло 15 марта недалеко от улицы Шмонина. Люк без крышки школьник не заметил из-за снега.

— Сын возвращался с допзанятий вместе с другом и не заметил колодец под сугробом. Друг побежал звать на помощь своих родителей. Мамочка друга позвонила мне сразу, я с работы помчалась туда. Когда приехала, там уже стояла бригада скорой помощи и родители друга. Папочка опустился в колодец, там было много воды, он даже до дна не достал. Никому не пожелаю испытать то, что было со мной в тот момент! — рассказала КП-Новосибирск мама ребёнка.

К счастью, пока друг бегал за помощью, мальчик сам смог выбраться из люка и даже дойти домой.

— Сын пришёл домой сам — оттуда уже связался с мужем, и мы сразу же поехали туда. С улицы сын позвонить не мог — телефон промок. Сам он тоже был полностью мокрый и замёрзший. Но, слава богу, без серьёзных травм — только царапины, — пояснила женщина.

С семьёй уже побеседовали полиция и следователи, которые теперь будут разбираться в случившемся.

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