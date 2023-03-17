В Новосибирске 19 марта откроется новое здание театра Афанасьева

Открытие театра состоится 19 марта. Фото: правительство НСО

В Новосибирске 19 марта состоится творческий вечер, приуроченный к открытию нового здания и 35-летию со дня основания театра Афанасьева.

По сообщению муниципалитета, в программе вечера войдут выступления артистов с танцевальными и вокальными номерами, а также сценками на драматические и юмористические темы

Напомним, что театр переехал в бывшее здание кинотеатра «Пионер». Его реконструировали за пару лет и летом 2022 года состоялось техническое открытие. 15 января состоялся последний спектакль на старой сцене театра Астафьева. И до марта этого года труппа занималась переездом.

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