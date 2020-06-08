2020-06-08T14:10:49+03:00
Общество

В «Пионере» начали реконструкцию для театра Афанасьева

Стоимость реконструкции здания с закупкой оборудования составит около 470 миллионов рублей
Екатерина ИВАНОВА
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Мэр Анатолий Локоть оценил масштаб предстоящих работ. Фото: пресс-центр мэрииМэр Анатолий Локоть оценил масштаб предстоящих работ. Фото: пресс-центр мэрии
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В Новосибирске началась реконструкция старого кинотеатра по адресу ул. Максима Горького, 52. В итоге в этом помещении разместиться сцена и зрительный зал известного в городе театра Афанасьева. Мэр Анатолий Локоть оценил масштаб предстоящих работ.

— Совместными усилиями с правительством Новосибирской области нам удалось убедить Министерство культуры РФ в необходимости реконструкции помещения для театра Сергея Афанасьева — объект попал в нацпроект «Культура». Положительный ответ нам был дан, но финансирование предполагалось значительно позже. Мы проделали большую работу, чтобы получить средства раньше, продемонстрировали свою готовность к софинансированию — разработали проектно-сметную документацию за свой счет, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — В результате объединения усилий в этом году мы получили 50 млн рублей, сумма небольшая, но она позволит начать строительство, поскольку откладывать уже нельзя. На следующий год также запланированы лимиты.

Согласно проектно-сметной документации на все работы и оборудование для театра будет потрачено около 470 миллионов рублей. Сдать объект планируется в 2022 году. В итоге в городе появится современная полноценная театральная площадка на 220 зрительских мест. Общая площадь помещений составит 3 тысячи квадратных метров.

Пока же театр будет продолжать работу на прежнем месте, по адресу: Вокзальная магистраль, 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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