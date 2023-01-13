В Новосибирске 15 января состоится последний спектакль театра Астафьева на старой сцене

Спектакли на новой сцене театра покажут в марте. Фото: правительство НСО
В Новосибирске в конце этой недели состоится последний спектакль тетра Астафьева на старой сцене на Вокзальной магистрали. А уже в марте зрителей впервые пригласят на первую постановку в новом здании театра.
— Спектакли на новой сцене театра покажут в марте. До этого труппе предстоит завершить организационные работы: возвести декорации, оформить сцену, настроить звуковое сопровождение и другое, — сообщили в муниципалитете.
Напомним, что театр Астафьева переедет в бывшее здание кинотеатра «Пионер». Его реконструкция завершилась летом 2022 года, техническое открытие состоялось 12 августа.
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