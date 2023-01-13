Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 января 2023 10:29

В Новосибирске 15 января состоится последний спектакль театра Астафьева на старой сцене

Покажут постановку «Люди головы теряют»
Надежда КАСЬЯНОВА
Спектакли на новой сцене театра покажут в марте. Фото: правительство НСО

Спектакли на новой сцене театра покажут в марте. Фото: правительство НСО

В Новосибирске в конце этой недели состоится последний спектакль тетра Астафьева на старой сцене на Вокзальной магистрали. А уже в марте зрителей впервые пригласят на первую постановку в новом здании театра.

— Спектакли на новой сцене театра покажут в марте. До этого труппе предстоит завершить организационные работы: возвести декорации, оформить сцену, настроить звуковое сопровождение и другое, — сообщили в муниципалитете.

Напомним, что театр Астафьева переедет в бывшее здание кинотеатра «Пионер». Его реконструкция завершилась летом 2022 года, техническое открытие состоялось 12 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер