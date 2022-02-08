Новое здание театра Афанасьева в Новосибирске введут в эксплуатацию в 2022 году

Здание достроят в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Театр Афанасьева получит новое здание бывшего кинотеатра «Пионер» уже в этом, 2022 году. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на собрании департамента культуры, спорта и молодежной политики.

— Мы долго и напряженно готовились к реализации этого проекта. Была проделана колоссальная работа, которую нужно довести до конца и завершить в срок. Мы сталкиваемся со множеством трудностей, но тем не менее выходим на финишную прямую. Закончить нужно в этом году, — заявил глава города.

Вице-мэр Анна Терешкова отметила, что строительство завершено на 65 % — в здание провели электричество и подключили отопление. Важно не только вовремя закончить все строительно-монтажные работы, но и оборудовать сцену, а также закупить необходимое оборудование.

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