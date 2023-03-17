«Может ей помогли потеряться?»: из видеорегистратора семьи, погибшей в ДТП на трассе под Новосибирском, пропала флешка

Из видеорегистратора семьи, погибшей в ДТП на трассе под Новосибирском, пропала флешка. Фото: ГУ МВД НСО.

Новая деталь появилась в деле семьи, погибшей в ДТП на трассе в Ордынском районе. По словам родных разбившихся, из видеорегистратора «Хонды» пропала флешка. Как это могло произойти, они не понимают.

– Когда мы в пятницу приехали к следователю, она сказала, что не было регистратора в хонде. Потом так сложились обстоятельства, что нужно было попасть в машину, чтобы найти ключи от дома, потому что запасных ни у кого не было, и их нужно было поискать в машине. Когда мы получили доступ к машине, в ней мы нашли видеорегистратор. Но он был без карты памяти. Хотя состояние регистратора было нормальное, а отверстие для флешки вообще не было повреждено, – рассказала КП-Новосибирск родственница погибших.

Близкие недоумевают, почему регистратор был без карты памяти. У них есть несколько версий на счет случившегося:

– Действительно ли флешка могла выпасть, или же ей кто-то все-таки помог потеряться? Потому что в обычный день ее просто так оттуда не вытащить, там же фиксатор, который как раз ее держит внутри регистратора, – добавила родственница.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в автобусе, который также стал участником смертельного ДТП, не оказалось видеорегистратора.

Напомним, в роковой день на месте ДТП погибли 33-летний водитель «Хонды Цивик», его 3-летний сын. Жену, 30-летнюю женщину и старшего ребенка, 5-летнего мальчика, госпитализировали. Женщина умерла в реанимации спустя пару дней. Ребенок выжил, его прооперировали. 14 марта погибших похоронили.

Правоохранители утверждают, что в ДТП виноват водитель «Хонды», в которой ехала семья. Но у близких погибших своя версия случившегося. Они уверены, виновник – водитель «Крузера». Он, по их словам, пошел на обгон, не смог завершить маневр и задел «Хонду» с семьей.

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