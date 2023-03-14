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НовостиОбщество14 марта 2023 8:33

В Новосибирске простились с семьей, погибшей в ДТП на Ордынской трассе

Похоронили молодых родителей и их 3-летнего сына
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске простились с семьей, погибшей в ДТП на Ордынской трассе.

В Новосибирске простились с семьей, погибшей в ДТП на Ордынской трассе.

Фото: Игорь Николаев

В Новосибирске во вторник, 14 марта, простились с семьей, погибшей в ДТП на Ордынской трассе. В день аварии скончались отец, водитель авто, и его трехлетний сын. Жену, 30-летнюю женщину, и старшего 5-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Мама не выжила, умерла в реанимации. В живых остался только 5-летний ребенок.

– С погибшими простились в прощальном зале на Кропоткина. После чего тела увезли на кремацию, – сообщил корреспондент КП-Новосибирск.

В зале собралось много близких и родственников. Никто не мог сдержать слез.

В зале собралось много близких и родственников. Никто не мог сдержать слез.

В зале собралось много близких и родственников. Никто не мог сдержать слез.

Фото: Игорь Николаев

Ранее КП-Новосибирск рассказывала подробности аварии. Родственники уверены, виноват не водитель «Хонды», в которой ехали дети. А водитель внедорожника, который пошел на обгон.

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