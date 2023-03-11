«Скорая ехала слишком долго»: родственники 3-летнего мальчика, погибшего в ДТП на Ордынской трассе, раскрыли подробности трагедии

Родственники 3-летнего мальчика, погибшего в ДТП на Ордынской трассе, ищут свидетелей аварии. Фото: ГУ МВД НСО.

Родственники семьи, пострадавшей в жестком ДТП на трассе под Новосибирском, ищут свидетелей аварии. Произошла трагедия днем 9 марта на трассе «Новосибирск-Кочки-Павлодар». Жертвами ДТП стали два человека – 3-летний мальчик и 33-летний мужчина, его отец.

– Они ехали в Камень-на-Оби из Новосибирска. Отец погиб на месте. А 3-летний, младший сын, был еще живой. Но скорая ехала слишком долго. Он не дождался, не выжил. Старший ребенок, 5-летний, с переломами и черепно-мозговой травмой попал в больницу, состояние тяжелое. Его накануне, 10 марта, транспортировали санавиацией из Ордынской больницы в Новосибирск. Он в реанимации. А вот мама детей в крайне тяжелом состоянии, в Ордынской больнице в реанимации. Врачи говорят, что шанс выжить очень маленький, – рассказали КП-Новосибирск родственники семьи, ехавшей в «Хонде Цивик».

По данным ГИБДД и прокуратуры НСО, водитель «Хонды» (где и были дети) в пасмурную и снежную погоду ехал на высокой скорости. Он столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Лэндкрузер», а также рейсовым автобусом «Кия», в котором находились 9 пассажиров. Но у родных своя версия случившегося.

– Сейчас в интернете опубликована информация, что виноват водитель Honda Civic, но дело еще ведется, нет заключения. Люди, которые писали нам, давали какую-то информацию, рассказывали о поведении водителя и пассажира Toyota Land Cruiser. Что поведение было очень странным, взволнованным. Люди не участвовали в извлечение тел из автомобиля, только были на телефонах, и спрашивали у участников аварии про наличие видеорегистраторов, – добавили близкие.

Они ищут очевидцев, чтобы установить полную картину событий. А также рПо словам близких, у участников ДТП изъяли все записи с видеорегистраторов.

– Сказали, что карты памяти невозвратны и будут прикреплены к делу. Мы получили одну видеозапись, но эта машина ехала достаточно далеко, там не видно всех обстоятельств, к сожалению, – говорят родственники. – Нам важны любые показания, которые может дать народ. Мы за правду и честность. Не хотелось бы, чтобы виноватым оказался человек, который уже не имеет право голоса. Мы практически уверены, что виновата не та семья, которой уже практически нет в живых.

Напомним, по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование контролируют в прокуратуре Ордынского района.

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