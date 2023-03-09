«Погиб 3-летний мальчик»: под Новосибирском случилось жесткое ДТП с рейсовым автобусом и двумя иномарками

в ДТП с автобусом и двумя легковушками погибли 35-летний мужчина и 3-летний мальчик. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Новосибирской области в ДТП с автобусом и двумя легковушками погибли 35-летний мужчина и 3-летний мальчик. Авария случилась вечером 9 марта в Ордынском районе.

— Сегодня в 17:30 35-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» ехал по трассе Новосибирск-Кочки-Павлодар со стороны Новосибирск в направлении рабочего поселка Ордынское. По предварительной информации, на 66 километре он не справился с управлением и столкнулся с ехавшими навстречу автомобилем «Тойота Ленд Крузер» и рейсовым автобусом маршруте «Славгород-Новосибирск», — рассказали в областном МВД.

В аварии погиб водитель «Хонды» и его 3-летний пассажир. 30-летняя женщина и 5-летний мальчик, ехавшие в этой же машине, доставлены в больницу для уточнения травм. 57-летний водитель «Тойоты» не обращался за медпомощью. 62-летний водитель автобуса, как и его 9 пассажиров, также не пострадали.

На месте работали сотрудники ГИБДД.

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