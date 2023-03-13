Появилось еще одно видео ДТП, в котором погиб 3-летний мальчик под Новосибирском

Родственники уверены – страшное ДТП произошло не из-за главы семейства. Фото: ГУ МВД России по НСО

Родственники семьи, погибшей в ДТП на Ордынской трассе, показали еще одно видео с того страшного дня. В разговоре с КП-Новосибирск они отметили, что на записи есть детали, которые могут внести ясность в произошедшее.

По данным ГИБДД и региональной прокуратуры, виновником аварии является 33-летний водитель «Хонды Цивик». Вместе с ним в машине ехали жена и двое детей – мальчики трех и пяти лет. Как утверждают правоохранители, мужчина двигался на высокой скорости в снежную погоду. Якобы он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, а также рейсовым автобусом Kia.

Однако родственники уверены – страшное ДТП произошло не из-за главы семейства. В доказательство они предоставили запись с видеорегистратора.

На видео можно заметить, что за автобусом едут три авто − Toyota Land Cruiser и две легковушки. Примерно на 12 секунде «Тойота» пошла на обгон. После этого в воздух взметнулись клубы снега.

Далее, по версии родственников погибших, произошло следующее:

− «Крузак» пошел на обгон, не успел завершить маневр, ударил «Цивика» в правый бок (не успел уехать на обочину встречной полосы). А «Цивик» по инерции раскрутился, потому что он легче. После этого «Хонду» откинуло под автобус, − предполагают они.

Напомним, ДТП произошло вечером 9 марта. 33-летний мужчина погиб сразу после столкновения. Трехлетний малыш не дождался приезда скорой. Мать и пятилетний сын попали в больницу в тяжелом состоянии. В понедельник, 13 марта, женщина скончалась.

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