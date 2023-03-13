Умерла мама 3-летнего мальчика, погибшего в ДТП под Новосибирском. Фото: ГУ МВД НСО.

В понедельник, 13 марта, стало известно о смерти 30-летней женщины, матери погибшего в ДТП на Ордынской трассе 3-летнего мальчика. Она получила в аварии серьезные травмы. На месте погибли ее младший сын и 33-летний муж. Выжил 5-летний ребенок, старший сын. Малыш в больнице.

– Не выжила, умерла. Слишком тяжелые были травмы. Прогнозы врачей сразу были неутешительные. Давали слишком маленький шанс, – рассказала КП-Новосибирск родственница пострадавшей в ДТП семьи.

Напомним, что в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители. По предварительной версии, виноват водитель «Хонды», в которой находились дети. Но близкие семьи уверены в другом. Они надеются добиться справедливости и установить истинного виновника ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скорая ехала слишком долго»: родственники 3-летнего мальчика, погибшего в ДТП на Ордынской трассе, раскрыли подробности трагедии

Родственники 3-летнего мальчика, погибшего в ДТП на Ордынской трассе, ищут свидетелей аварии (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер