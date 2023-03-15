«Действительно ли это так?»: родственники семьи, погибшей в ДТП на Ордынской трассе, пожаловались на отсутствие видеорегистратора в автобусе

Родственники семьи, погибшей в ДТП на Ордынской трассе, пожаловались на отсутствие видеорегистратора у автобуса. Фото: ГУ МВД НСО.

Родные семьи, погибшей в страшном ДТП на трассе в Ордынском районе под Новосибирском, сообщили про еще одно обстоятельство ДТП. По словам близких, в автобусе, который также стал участником аварии, отсутствовал видеорегистратор. Хотя по закону, он обязан быть в общественном транспорте.

– По регламенту у всех автобусов для пассажирских перевозок должны находиться видеорегистраторы в салоне, они везут людей и берут на себя ответственность за их жизни. У нас нет информации про водителя автобуса. Речь о рейсовом автобусе «Славгород-Новосибирск», номер маршрута 4793. Мы связывались с транспортной компанией, которой принадлежит автобус, но никакой информации оттуда не получили. Нам только подтвердили, что видеорегистратора не было, контактами водителя не поделились, - рассказала КП-Новосибирск родственница погибших.

Юрист Марина Пьянкова подтвердила, в общественном транспорте должен быть установлен видеорегистратор.

– Ответственность за отсутствие видеорегистратора предусмотрена в КоАП. За нарушение требований в области транспортной безопасности. Штраф там ранжируется от субъекта. Например, на ИП - от 30 до 50 тысяч, на организацию - от 50 до 100 тысяч. Жаловаться можно в Роспотребнадзор, если услуги по перевозки не оказаны надлежащим образом, Ространснадзор как уполномоченный орган, а также в региональный Минтранс, – пояснила КП-Новосибирск эксперт.

При этом родные сомневаются, точно ли не было регистратора. Они хотят выяснить это наверняка.

– Действительно ли это так, что он не был установлен. Видеозапись с него как раз бы внесла ясность в обстоятельства аварии, – говорят родственники семьи.

Напомним, авария произошла 9 марта на трассе Новосибирск-Кочки-Павлодар. Молодая семья с двумя детьми ехала в Камень-на-Оби на автомобиле «Хонда Цивик» и разбилась в аварии. На месте погибли 33-летний водитель, его 3-летний сын. Женщину 30-ти лет и старшего ребенка, 5-летнего мальчика, госпитализировали в тяжелом состоянии. Сибирячка умерла в реанимации. Остался в живых только старший сын.

По данным ГИБДД и региональной прокуратуры, виновник аварии – 33-летний водитель «Хонды Цивик». Вместе с ним в машине ехали жена и двое детей. Как утверждают правоохранители, мужчина двигался на высокой скорости в снежную погоду. Якобы он столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, а также рейсовым автобусом Kia. Однако родственники уверены – страшное ДТП произошло не из-за главы семейства, а из-за водителя «Крузера», который пошел на обгон, не успел завершить маневр и задел «Хонду».

Семью похоронили накануне, 14 марта, в Новосибирске.

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