Названа причина пожара, на котором котором погибли двое детей в Первомайском районе Новосибирска

В квартире загорелся диван. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети

Названа причина пожара, в котором погибли дети в Первомайском районе Новосибирска. Напомним, трагедия произошла в доме на улице Грунтовой в декабре 2022 года.

- В доме загорелся диван. Скорее всего, от спички или зажигалки, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, в роковой день дети остались одни в квартире, пока их мать была на работе, а няня ушла на ресницы. Известно, что в отношении мамы погибших детей завершили расследование уголовного дела. Сибирячке вменяют оставление детей в опасности, а также то, что женщина вообще не занималась их воспитанием. Няня, по совместительству подруга матери, сейчас находится в СИЗО. ее уже начали судить.

«Детская шалость» и безответственность взрослых привела к трагичным последствиям. Теперь точку в этом деле поставит суд.

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