«Няня ее молила прийти»: суд оставил на свободе мать двоих детей, погибших на пожаре в Первомайке

Мать двоих детей не отправили в СИЗО. Фото: скриншот из видео «АСТ-54»/соцсети

Первомайский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения 24-летней матери двоих детей, которые погибли на пожаре в Первомайке. Трагедия произошла 20 декабря 2022 года. Мама годовалой девочки и двухлетнего мальчика ушла по делам, оставив детей на 19-летнюю подругу. Та иногда за ними приглядывала. Однако в этот раз няне тоже нужно было отлучиться: сходить в салон на реснички. 19-летняя девушка оставила детей одних.

— Это была моя подруга, она сидела с ними, как няня, и она убила моих детей, — рассказывала КП-Новосибирск мать детей. — Она сказала, что ей пофиг, и чтоб мы разбирались сами.

Няне предъявили обвинения по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Девушке грозит до 4 лет тюрьмы. Сейчас она находится в СИЗО.

Уголовной ответственности не удалось избежать и матери малышей. Ей предъявили обвинение сразу по двум статьям: 125 УК РФ за оставление в опасности и 156 УК РФ за неисполнение родительских обязанностей. Оказалось, женщина часто оставляла своих детей чужим людям. Также, по версии следствия, она знала, что няня бросила детей одних в квартире и не торопилась туда.

— До пожара мамы около недели не было дома. Дети были с ее подругой постоянно. И вот, когда этой девочке понадобилось уйти, она сначала позвонила Жене, но та не смогла приехать. Позвонила отцу детей, он тоже не смог. Они, кстати, уже не живут вместе. Тогда няня собралась и ушла, — рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи.

Сегодня, 27 января, маме детей избрали меру пресечения. Следствие ходатайствовало об отправке в СИЗО.

— Суд отказал в отправке в СИЗО, — сообщил КП-Новосибирск помощник прокурор Первомайского района Павел Федченко.

По его словам, девушке могут избрать меру пресечения разве что на подписку о невыезде.

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