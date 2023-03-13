Кассационный суд не отменил приговор новосибирскому школьнику, убившему отчима кувалдой под Новосибирском

Подростка отправили в воспитательную колонию. Фото: Игорь НИКОЛАЕВ

Кассационный суд не отменил приговор школьнику, убившему отчима кувалдой в Черепаново. Напомним, что трагедия произошла в апреле 2021 года. Отчим Вани* пропал в октябре 2020 года. Мама мальчика пошла в полицию и написала заявление о том, что он исчез. Через полгода тело обнаружили в заброшенном доме. Под подозрение попал пасынок. На допросе он во всем сознался.

Весной 2022 года суд поставил в этом деле точку. Парня приговорили к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

- Адвокат парня подавала апелляцию в кассационный суд. Они хотели, чтобы приговор отменили. Просили назначить повторную экспертизу и хотели доказать, что парень действовал в состоянии аффекта, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Но суд оставил приговор без изменений.

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