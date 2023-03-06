В Новосибирске жильцам взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39 аннулируют счета за газ и капремонт

В Новосибирске жильцам взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39 пришли счета за газ и капремонт.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирске жильцам взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39 пришли счета за газ и капремонт. Жители дома, где теперь не достает двух подъездов, были крайне удивлены, но в региональном минЖКХ объяснили, как так вышло.
— Министерство оперативно связалось с ресурсоснабжающими организациями и региональными операторами ТКО и капремонта — представители ООО «Новосибирскоблгаз» и МУП «САХ» заявили, что начисления в платежных системах могли появиться автоматически — они будут аннулированы в течение 12 часов, — сообщили в министерстве.
Фонд модернизации ЖКХ, в свою очередь, осуществил перерасчет начислений взносов с даты принятия решения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
— Отдельным жильцам могли поступить счета по задолженности уплаты взноса за капитальный ремонт. Министерство запросило информацию у всех ресурсоснабжающих организаций — в случае выявления нарушений в начислениях они будут отменены, — добавили в минЖКХ.
Напомним, трагедия случилась 9 февраля: в жилом доме на улице Линейной произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП погибло 15 человек, множество людей попало в больницу. Пятиэтажка после взрыва осталась без двух подъездов. После случившегося арестовали двух лже-газовщиков, ходивших по подъездам за несколько дней до трагедии. В обстоятельствах разбираются следователи.
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