Очевидцы рассказали о задержании подростков из «ЧВК Редан» в Новосибирске

Полицейские ловили подростков из новой молодежной группировки «ЧВК Редан». Фото: стоп-кадр из видео очевидца

В Новосибирске задержали подростков из новой молодежной группировки «ЧВК Редан». Подробностями с КП-Новосибирск поделились очевидцы.

В воскресенье, 26 февраля, в торговом центре «Галерея» заметили большое количество полицейских. Как выяснилось позже – правоохранители устроили облаву на членов группировки.

− В торговый центр «Галерея» приехало много сотрудников полиции. Они задерживают подростков из «ЧВК Редан». Видимо, это связано с последними событиями в Москве, − сообщил КП-Новосибирск один из очевидцев.

Суть в том, что анимешники с крашенными волосами устраивают потасовки с фанатами футбола. В Москве произошло несколько таких инцидентов. Отличительным знаком «ЧВК Редан» является одежда с изображением паука.

Позже в ГУ МВД России по Новосибирской области объяснили – правоохранители устроили облаву, чтобы не допустить противоправных деяний в здании ТРЦ. Некоторых подростков доставили в отдел полиции.

Сейчас МВД проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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