В торговом центре произошли задержания. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске полиция задержала подростков из «ЧВК Редан». Об этом сообщает очевидец.

- В торговый центр «Галерея» приехало много сотрудников полиции. Они задерживают подростков из «ЧВК Редан». Видимо, это связано с последними событиями в Москве, - рассказал КП-Новосибирск очевидец.

На данный момент известно, что «ЧВК Редан» - новая молодежная группировка. Никакой частной военной компанией они не являются. Как сообщает «Комсомольская правда» первую части они взяли для привлечения внимания, а вторая – фамилия одного из героев японских комиксов.

В ГУ МВД России по НСО задержания пока никак не комментируют.

Напомним, что в торговом центре «Авиапарк» в Москве на днях произошла потасковка ребят из группировки и представителями другой субкультуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber