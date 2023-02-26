В торговый центр зашло много правоохранителей. Фото: скриншот из видео

Новосибирцы заметили полицию в торговом центре «Галерея». Об этом КП-Новосибирск сообщил очевидец.

- Никто ничего не объясняет, но вокруг много полицейский. Весь торговый центр ими заполнен. Что случилось непонятно, - рассказал КП-Новосибирск очевидец.

На кадрах, присланных в редакцию видно, как через главный вход в торговый центр заходит 6 сотрудников и еще двое стоят возле входа.

КП-Новосибирск обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но ответа от них пока не поступило.

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