Полицию заметили в тц "Галерея". Фото: скриншот из видео

В полиции прокомментировали задержания подростков в торговом центре «Галерея». Напомним, что правоохранителей заметили днем 26 февраля. Как сообщают очевидцы, полиция задерживала людей из молодежной группировки «ЧВК Редан».

- С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из торговых центров Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетних доставлены в отделы полиции, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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