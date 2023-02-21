Новосибирцы раскрыли историю появления группировки «Ашановских»

Стала известна история появления "Ашановских" в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ/ скриншот программы «Экстренный вызов», канал ОТС/

В Калининском районе Новосибирска уже несколько лет орудует банда «Ашановских» – подростков, которые ведут себя, как гопники из 90-х.

Название подростки получили из-за наиболее частого места сбора – гипермаркета «Ашан» в ТРЦ «Голден Парк» на улице Курчатова. Хулиганы собираются в Калининском районе более 3 лет. Часто такие компании образуются стихийно, но данный случай похож на организованную преступность. Подростки вымогают деньги у детей, ставят «на счетчик», забирают вещи.

Рядом с торговым центром находится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В группе 4, 5 и 6 микрорайонов Новосибирска в социальной сети «ВКонтакте» местные жители рассказывают, что, вероятно, основная часть группировки связана с этим центром.

Как анонимно рассказал КП-Новосибирск один из пострадавших, хулиганы часто собираются толпами по 10-15 человек, бывает и больше. На вид им от 14 до 18 лет.

Подростками заинтересовались прокуратура и глава СКР Александр Бастрыкин. В полиции зарегистрированы 4 заявления от пострадавших от действий банды.

Напомним, ранее юрист рассказывал о наказании, которое может грозить «Ашановским» школьникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Следили, чтобы не звонил родителям»: в Новосибирске банда «ашановских» ставит на счетчик школьников

В Новосибирске банда «ашановских» подростков вымогает деньги у школьников (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber