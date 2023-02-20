В Новосибирске на группировку «Ашановских» подростков в МВД поступило 4 заявления

В полицию поступило 4 заявления от родителей пострадавших школьников. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Новосибирске на группировку «Ашановских» подростков, которые терроризируют школьников Калининского района, в полицию поступило 4 заявления.

— Зарегистрированы 4 заявления законных представителей несовершеннолетних по фактам противоправных действий, совершенных в отношении их несовершеннолетних детей. Проводится проверка. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств противозаконных деяний и лиц их совершивших, — сообщили в региональном МВД.

Напомним, что в Калининском районе города появилась банда «Ашановских» подростков. Хулиганы от 14 лет и старше нападают на школьников, запугивают их и вымогают деньги. Так, по словам матери одного из пострадавших детей, ее сына заставили каждый день платить хулиганам по 50-200 рублей. Группировкой заинтересовались не только новосибирские правоохранители, но и глава СКР Александр Бастрыкин.

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