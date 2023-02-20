«Следили, чтобы не звонил родителям»: в Новосибирске банда «ашановских» ставит на счетчик школьников

Школьники ошиваются в ТЦ. Фото: Андрей КОПАЛОВ/ скриншот программы «Экстренный вызов», канал ОТС

В Калининском районе Новосибирска появилась банда, ставящая школьников на счетчик. Орудуют рэкетиры в 4-м и 5-м микрорайонах, а их «лобное место» - гипермаркет в местном торговом центре. Банда получила название «ашановские» из-за места сбора. Подростками заинтересовались прокуратура и глава СК Александр Бастрыкин. Кто уже пострадал от вымогателей - в материале КП-Новосибирск.

Участникам группировки по 15 - 16 лет. Одной из жертв банды стал девятиклассник Иван*. Он столкнулся с подростками летом 2022 года.

- В конце августа они вымогали у моего сына деньги. Один из них знает Ваню по школе. Придумали какую-то историю, мол, мой сын что-то кому-то рассказал про одного из этих «ашановских», - поделилась с КП-Новосибирск Юлия Загурдаева, мама Вани. - Сын нам до последнего ничего не говорил. Один раз вечером обмолвился, что его друга на счетчик поставили. Мы с мужем посоветовали, чтобы Ванин друг рассказал все родителям, тогда никаких проблем не будет.

Юлия не догадывалась, что сын говорил про свою ситуацию. Все вскрылось, когда хулиганы подкараулили ее сына вечером возле дома. Окружили и стали требовать 1000 рублей.

- Ваня позвонил нашему знакомому, и тот пришел, отдал деньги. Нам сын о случившемся рассказал уже дома. Мы в этот же вечер поехали в полицию и написали заявление. Указали того мальчика, которого Ваня знает. Его вызвали вместе с матерью в отдел ПДН, - продолжает женщина. - Мне потом сын рассказал, что эти ребята даже стояли и смотрели, кому он звонит, чтобы родителей не вызвал.

По словам Юлии, подросток признался правоохранителям, что вымогал деньги. Однако заявил, что он их не забирал.

- Он сказал, что не знает, кто взял деньги у Вани, ведь окружили сына ребята постарше. Им лет по 16 примерно, а этому - 13 - 14, - объясняет женщина. - А потом мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела. И тех товарищей, кто забрал деньги, тоже не нашли.

Сейчас Юлия ищет еще пострадавших от банды «ашановских». Тем временем делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Новосибирской области Виталию Зарипову провести проверку.

Также к делу подключилась прокуратура.

- Прокуратура Калининского района с привлечением отдела полиции № 4 «Калининский» и иных органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних проверит размещенную в социальных сетях информацию о противоправных действиях группы несовершеннолетних на территории торгового центра и 4-го, 5-го микрорайонов. Прокуратура также оценит полноту, своевременность и законность действий органов и учреждений в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, - говорится в релизе ведомства.

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