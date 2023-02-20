Новосибирский юрист рассказал о наказании, которое грозит «Ашановским» подросткам

Наказание будет зависеть от возраста и тяжести преступлений членов группировки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Новосибирский юрист Михаил Спиридонов рассказал, какое наказание грозит членам группировке «Ашановских» подростков, которые терроризируют школьников Калининского района.

По словам Спиридонова, наказание будет зависеть от возраста обвиняемых и тяжести преступлений. В УК есть преступления, за которые подросток несет ответственность уже с 14 лет. Полная ответственность наступает с 16 лет.

— За грабёж, разбой и вымогательство уголовным кодексом установлена ответственность с 14 лет. Причем за вымогательство группой лиц грозит более строгое наказание, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

Подростку могут назначить наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ, ограничить его свободу или лишить свободы. Причем штраф могут взыскать, как с самого несовершеннолетнего, если он трудоустроен, так и с его законных представителей.

Есть еще ряд ограничений при определении наказания несовершеннолетнему. Так, при обязательных работах подростки младше 15 лет не могут работать более 2 часов в день, от 15 до 16 лет — более 3 часов в день. Назначить могут не более 160 часов. Исправительные работы также могут назначить только на срок до одного года. Ограничение свободы — до 2 лет.

— Лицам, совершившим преступление в возрасте до 16 лет, назначается наказание не свыше 6 лет лишения свободы. Отбывается наказание в исправительных колониях, — добавил юрист.

Напомним, что банда подростков вымогает у школьников деньги, «ставя на счетчик» и заставляя платить дань. Суммы требуют разные. У девятилетнего мальчика хулиганы требовали по 50-200 рублей.

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