«Это просто чудо какое-то!»: Кошку Геру достали из-под завалов разрушенной пятиэтажки на Линейной, 39

Кошку Геру спасли из-под завалов разрушенной пятиэтажки на Линейной,39. Фото: Анна ПАШАГИНА

Еще одну кошку достали из-под завалов разрушенной пятиэтажки на Линейной, 39. Пушистая, которая сутки провела на морозе под обломками, выжила. Ее передали хозяйке, которая до последнего верила, что любимица жива.

– Сутки целые я прорыдала. Я не знаю, как кошка выжила. Я думала, там все затопило… Я все время думала, как она там на морозе, без еды, воды. Пожарный ее спас… Мы их просили, говорили, помогите, пожалуйста, у нас там кошка… Это просто чудо какое-то. Такого не бывает, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка кошки Геры.

Питомца, пробывшего под завалами сутки, отпаивали из шприца. Фото: Анна ПАШАГИНА

Девушка укутала любимицу в одеяло. Питомца, пробывшего под завалами сутки, отпаивали из шприца. Гера пока приходит в себя и прижимается к хозяйке.

Гера пока приходит в себя и прижимается к хозяйке. Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, взрыв на Линейной, 39 прогремел рано утром 9 февраля. По последним данным, погибли 12 человек. Завалы на месте трагедии разобрали.

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