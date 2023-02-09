«Трое мужчин вытащили меня из окна»: гостившая в Новосибирске жительница Болгарии рассказала, как спаслась при взрыве дома на Линейной

Когда произошел взрыв газа, Татьяна находилась одна в квартире. Фото: стоп-кадр из видео Никиты Манько
Жительница Болгарии по имени Татьяна приехала в Новосибирск к своей онкобольной сестре. Поселилась в том самом доме на Линейной, где утром 9 февраля прогремел взрыв. Татьяна рассказала КП-Новосибирск, как ей удалось спастись.
Женщина снимала квартиру в соседнем подъезде на первом этаже. Планировала пробыть в Новосибирске две недели.
Когда произошел взрыв газа, Татьяна находилась одна в квартире.
− Трое каких-то мужчин вытащили меня из окна. Я была без куртки, полчаса мерзла на улице. Потом мне люди с первого дома помогли. Завели в тепло, я вся в грязи была, волосы дыбом, − поделилась с КП-Новосибирск женщина.
Вскоре Татьяну забрала хозяйка квартиры.
− Я сняла квартиру на неделю у женщины. Хозяйка хорошая – она отвезла меня на другую квартиру. Я как ей позвонила – она меня забрала. Документы успела взять, − добавила жительница Болгарии.
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