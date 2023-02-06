У медведицы Герды из новосибирского зоопарка может появиться малыш

У всеобщей любимицы — белой медведицы Герды — может родиться малыш. Фото: Анна НОВИКОВА

Новосибирский зоопарк может ждать очередное пополнение. У всеобщей любимицы — белой медведицы Герды — может родиться малыш.

Такие подозрения возникли у посетителей зверинца из-за того, что вольер медведицы огородили лентами, и снег там перестали убирать. Так же было во все прошлые разы, когда Герда ждала потомство.

— Пока у нас никакой точной информации нет. Были подозрения, что она беременна, но пока еще не понятно, появились в итоге малыши или нет, — сообщил КП-Новосибирск директор Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Андрей Шило.

Напомним, за время пребывания в новосибирском зоопарке у белых медведей Кая и Герды родились четверо малышей. Первенец — Шилка — появилась на свет в 2014 году. Сейчас она находится в зоопарке в Японии. В 2015 году медведица снова стала мамой и родила медвежонка Ростика, который, повзрослев, переехал в зоопарк в Китае. В 2018 году у Герды появились сразу двое малышей: Норди и Шайна. Они пока что продолжают жить в Сибири.

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