Детки повзрослели: белых медвежат Норди и Шайну из новосибирского зоопарка отселили от мамы

Медвежат Норди и Шайну из Новосибирского зоопарка отселили в отдельный вольер. Фото: Кадр из видео\Новосибирский зоопарк

Медвежат Норди и Шайну из Новосибирского зоопарка отселили в отдельный вольер от их мамы-медведицы Герды. Ведь сейчас им уже больше двух лет, а в таком возрасте полярные медведи уже готовы жить самостоятельно.

— Для Норди и Шайны построены временные вольеры, они расположены на не экспозиционном участке зоопарка. Сейчас в распоряжении медведей два вольера. Они не скучают, и благодаря тому, что они вдвоем, Норди и Шайна спокойно перенесли переезд и перемены, — сообщили в Новосибирском зоопарке. — В будущем молодые белые медведи будут отправлены в другие зоопарки. Однако, куда именно отправятся наши медвежата еще неизвестно, поскольку такое решение будет приниматься в рамках международных программ сотрудничества и программ по сохранению редких видов.

Что же касается мамы медвежат Герды, то ей после расставания со своими взрослыми детьми решили дать немного отдохнуть. С Каем ее тоже решили пока что не соединять.

— Кай и Герда очень хорошая пара, и они явно соскучились друг по другу. Но все-таки они не виделись более двух лет, им нужно снова привыкнуть друг к другу, и потому мы действуем осторожно. Воссоединение пары, скорее всего, состоится в средине февраля, — пояснили в зоопарке.

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