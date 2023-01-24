В сети фастфуда ввели наблюдение.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В новосибирской сети фастфуда «Дядя Дёнер» ввели наблюдение в рамках процедуры банкротства. Информация об этом появилась на сайте «Электронное правосудие».
Процедура банкротства популярной в Сибири сети фастфуда началась в октябре 2022 года. Сначала с иском в Арбитражный суд обратились акционеры, которым «Дядя Дёнер» задолжал 110 миллионов рублей. Суд разрешил им забрать у сети 42 киоска и продать их на открытом аукционе вместе с оборудованием. Начальная стоимость торгов составила 10,9 миллионов рублей.
С требованием признать сеть «Дядя Дёнер» банкротом также обращалась налоговая. Сумма исковых требований составила 2 миллиона рублей.
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