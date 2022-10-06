Две компании добиваются банкротства новосибирской сети фастфуда «Дядя Денер»

Сеть фастфуда задолжала инвесторам больше 110 миллионов рублей.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске акционеры добиваются банкротства сети фастфуда «Дядя Денер». По данным «Федресурса», в суд обратятся две компании.
2 октября о намерении обратиться в арбитражный суд заявил «Сбербанк». 5 октября появилась аналогичная запись от компании «Юнилайн Капитал Менеджмент» – представителя владельцев облигаций «Дяди Денера».
Компания не выплатила инвесторам в срок более 110 миллионов рублей. В марте арбитражный суд обязал выдать эти средства, однако «Дядя Денер» не торопился исполнять решение суда. По данным «Юнилайн Капитал Менеджмент», банкротство – это единственный способ вернуть деньги держателям облигаций.
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