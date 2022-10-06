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Экономика6 октября 2022 4:44

Две компании добиваются банкротства новосибирской сети фастфуда «Дядя Денер»

Она задолжала инвесторам 110 миллионов рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Сеть фастфуда задолжала инвесторам больше 110 миллионов рублей.

Сеть фастфуда задолжала инвесторам больше 110 миллионов рублей.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске акционеры добиваются банкротства сети фастфуда «Дядя Денер». По данным «Федресурса», в суд обратятся две компании.

2 октября о намерении обратиться в арбитражный суд заявил «Сбербанк». 5 октября появилась аналогичная запись от компании «Юнилайн Капитал Менеджмент» – представителя владельцев облигаций «Дяди Денера».

Компания не выплатила инвесторам в срок более 110 миллионов рублей. В марте арбитражный суд обязал выдать эти средства, однако «Дядя Денер» не торопился исполнять решение суда. По данным «Юнилайн Капитал Менеджмент», банкротство – это единственный способ вернуть деньги держателям облигаций.

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