Новосибирская налоговая потребовала признать банкротом сеть «Дядя Дёнер»

Иск налоговой составил около 2 миллионов рублей.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
В региональный Арбитражный суд поступил иск от Межрайонной ИФНС России №17 по Новосибирской области о признании банкротом сети шаурмечных ООО «Дядя Дёнер». Сумма исковых требований около 2 миллионов рублей.
Напомним, два акционеры добиваются банкротства сети, по их мнению, только так компания сможет рассчитаться с долгами. А сумма набежала немаленькая — 110 миллионов рублей. Однако несмотря на то, что суд встал на сторону инвесторов и обязал ООО «Дядя Дёнер» рассчитаться с ними, компания не торопилась.
Тогда, в начале октября по решению суда был объявлен аукцион на продажу 42 точек «Дядя Дёнер», раскиданных по всему городу. Начальная сумма торгов составила около 11 миллионов рублей. 30% от вырученной суммы отойдет в Сбербанк, который кредитовал сеть, а 70% фонду развития малого и среднего предпринимательства, которому сеть также задолжала.
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