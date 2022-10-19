Новосибирская налоговая потребовала признать банкротом сеть «Дядя Дёнер»

Иск налоговой составил около 2 миллионов рублей. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В региональный Арбитражный суд поступил иск от Межрайонной ИФНС России №17 по Новосибирской области о признании банкротом сети шаурмечных ООО «Дядя Дёнер». Сумма исковых требований около 2 миллионов рублей.

Напомним, два акционеры добиваются банкротства сети, по их мнению, только так компания сможет рассчитаться с долгами. А сумма набежала немаленькая — 110 миллионов рублей. Однако несмотря на то, что суд встал на сторону инвесторов и обязал ООО «Дядя Дёнер» рассчитаться с ними, компания не торопилась.

Тогда, в начале октября по решению суда был объявлен аукцион на продажу 42 точек «Дядя Дёнер», раскиданных по всему городу. Начальная сумма торгов составила около 11 миллионов рублей. 30% от вырученной суммы отойдет в Сбербанк, который кредитовал сеть, а 70% фонду развития малого и среднего предпринимательства, которому сеть также задолжала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер