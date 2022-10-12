В Новосибирске с молотка продадут 42 киоска сети фастфуда «Дядя Дёнер»

В Новосибирске на торгах продадут 42 киоска сети фастфуда. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Арбитражный суд разрешил «Сбербанку» и фонду развития МСП региона забрать у «Дяди Дёнера» 42 киоска с разных улиц Новосибирска вместе с оборудованием, а затем продать их на публичных торгах. Начальная стоимость аукциона составит 10,992 миллиона рублей. Эта информация указана в картотеке дел Арбитражного суда Новосибирской области.

При этом «Сбербанку» достанется чуть больше 30 % от вырученной суммы. Около 70 % получит Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Всего «Дядя Дёнер» задолжал более 27 миллионов рублей.

Также владелец сети фастфуда оплатит 12 тысяч рублей за судебные расходы обоих кредиторов. Решение еще может быть обжаловано.

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