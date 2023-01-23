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НовостиОбщество23 января 2023 8:57

В Новосибирске следователи проверят семью 11-летнего мальчика, сбежавшего после ссоры с отцом

Ребенка нашли полиция и волонтеры
Галина СИМОНОВА
11-летний мальчик сбежал из дома после ссоры с отцом.

11-летний мальчик сбежал из дома после ссоры с отцом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как в Новосибирске 11-летний мальчик сбежал из дома после ссоры с отцом. Напомним, произошло все утром 22 января в Заельцовском районе города.

— Проводится доследственная проверка по факту ухода из дома несовершеннолетнего мальчика в городе Новосибирске, — сообщили в областном СК. —В ходе проверки следователями будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики на предмет халатности

Ребенка нашли в тот же день волонтеры. К счастью, с ним все было в порядке, его благополучно передали родителям. Ранее в полиции сообщили, что семья у ребенка была благополучная и не стояла на учете в ПДН.

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