В полиции рассказали о семье 11-летнего мальчика, сбежавшего из дома в лютый мороз после ссоры с отцом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны подробности о семье 11-летнего мальчика, который сбежал из дома в лютый мороз. Его искали волонтеры и полиция.

– Семья благополучная, на учёте не состоит, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что школьник ушел из дома после ссоры с отцом утром 22 января. Папа отругал сына за проступок. Мальчика нашли живым и здоровым ночью 23 января. Его передали родителям. К ситуации подключились органы опеки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер