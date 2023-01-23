В Новосибирске завершились поиски 11-летнего мальчика, пропавшего после ссоры с отцом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершились поиски 11-летнего школьника, пропавшего в Новосибирске. Сообщалось, что ребенок ушел из дома утром 22 января.

– Ребенка нашла одна из поисковых групп нашего отряда. Был найден на территории, прилегающей к зоне поиска. С ребенком все нормально: жив, здоров. С ситуацией будут работать органы опеки, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Напомним, 11-летний мальчик ушел из дома после ссоры с отцом. Папа сильно отругал сына за проступок.

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