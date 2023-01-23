Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 0:40

В Новосибирске завершились поиски 11-летнего мальчика, пропавшего после ссоры с отцом

Ребенка нашли волонтеры
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске завершились поиски 11-летнего мальчика, пропавшего после ссоры с отцом.

В Новосибирске завершились поиски 11-летнего мальчика, пропавшего после ссоры с отцом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завершились поиски 11-летнего школьника, пропавшего в Новосибирске. Сообщалось, что ребенок ушел из дома утром 22 января.

– Ребенка нашла одна из поисковых групп нашего отряда. Был найден на территории, прилегающей к зоне поиска. С ребенком все нормально: жив, здоров. С ситуацией будут работать органы опеки, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Напомним, 11-летний мальчик ушел из дома после ссоры с отцом. Папа сильно отругал сына за проступок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber