Стало известно, как нашли пропавшего 11-летнего мальчика в Новосибирске. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Волонтеры рассказали, как нашли пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика. Он сбежал из дома в лютый мороз после ссоры с отцом.

– Мальчика нашла одна из наших поисковых групп. Он находился на территории, прилегающей к зоне поиска. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, – рассказывала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

В полиции добавили, что семья, в которой растет мальчик, благополучная. На учете не состоит. Ребенка передали родителям. К ситуации подключились органы опеки.

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