«Может ездить автостопом»: в Новосибирской области из дома сбежал 11-летний мальчик

В Новосибирской области пропал 11-летний Евгений Прусаков. Фото: "ЛизаАлерт Новосибисрк"

В Новосибирской области пропал 11-летний Евгений Прусаков. Мальчик ушел из дома в селе Дмитриевка в Татарском районе 1 августа. С этого момента его местонахождение остается неизвестным. По словам поисковиков, ребенок часто убегает из дома. Школьник может пытаться путешествовать автостопом и, вероятно, будет двигаться в сторону Омска.

— Приметы: рост 152 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в черную футболку с желтым рисунком на груди, темно-синие шорты до колен, черные резиновые сланцы.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Женя или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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