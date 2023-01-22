Минздрав Новосибирской области объяснил задержку эвакуации впавшей в кому женщины с Бали

Жительница Новосибирска, впавшая в кому на Бали после инсульта, пока находится в местной больнице. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой.

Минздрав Новосибирской области объяснил, почему медсестру из Новосибирска, впавшую в кому во время отдыха на Бали, долго не эвакуируют с острова.

— Мы понимаем обеспокоенность родственников Елены Новосельцевой и их стремление доставить ее на родину для лечения как можно скорее. Однако транспортировка больной на столь дальнее расстояние требует тщательной подготовки и выполнения перечня обязательных процедур и необходимых формальностей. Организация медицинской эвакуации в таких обстоятельствах требует времени. Правительство Новосибирской области делает все возможное в рамках полномочий региона для ускорения принятия решения о транспортировке, — сообщили в минздраве.

Эвакуация возможна только по разрешению Минздрава России. Эксперты федерального ведомства сейчас решают вопрос сроков и особенностей транспортировки. Все нужные документы переданы федеральному центру медицины катастроф.

Напомним, из-за инсульта Елене запретили авиаперелеты, сейчас сибирячка находится в местной больнице, но пребывание там — платное, день в клинике обходится примерно в 211 тысяч рублей.

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